حادث الطعن في محطة قطارات في باريس (فيديو)

أظهرت مشاهد مصورة التقطتها كاميرات المراقبة في محطة قطارات "غارد دي نورد" في العاصمة الفرنسية باريس، عملية الطعن التي جرت يوم أمس والتي أدت إلى إصابة 6 أشخاص.

وأفاد مصدر بوزارة الداخلية الفرنسية أن منفذ العملية يحمل الجنسية الليبية، ووصل إلى فرنسا عام 2020.

وأشار المصدر إلى أن المنفذ يبلغ من العمر 23 عاما، ولديه سجل إجرامي، ونفذ سابقا عدة مخالفات ولديه قرار ترحيل، مؤكدا أن الشرطة تعاملت مع الموقف وقد أصيب المهاجم ونقل إلى المستشفى.

وقال ممثلو الادعاء إن أحد الضحايا الستة أصيب بجروح خطيرة، بينما أصيب الآخرون بجروح طفيفة.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إن الحادث برمته انتهى في غضون دقيقتين. استخدم المهاجم في الهجوم أداة مدببة حادة، وليس سكينا، مشيرا إلى أن المهاجم أصيب بجروح خطيرة في صدره وذراعه بعد أن أطلقت الشرطة ثلاث رصاصات عليه، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى.

المصدر: RT