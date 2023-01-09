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نشر فيديو لتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

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نشرت هيئة قناة السويس اليوم الاثنين لقطات توثق تعويم سفينة "غلوري" التي كانت جانحة في قناة السويس.

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مصر.. نجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
مصر.. نجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

المصدر: أ.ب.

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