نشر فيديو لتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

تاريخ النشر:09.01.2023 | 17:25 GMT | فيديوهات
نشرت هيئة قناة السويس اليوم الاثنين لقطات توثق تعويم سفينة "غلوري" التي كانت جانحة في قناة السويس.
المصدر: أ.ب.
ندعوكم لاختيار"القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022"، ونلفت إلى أن التصويت سينتهي الساعة 24 من يوم 9 يناير 2023 ويتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه.
عبّرت وزارة الخارجية الكويتية عن استياء ورفض دولة الكويت الشديدين لما قام بعض رجال الأمن المصريين بالاعتداء ضرباً على طلبة كويتيين من الدارسين في مدينة الإسكندرية.
نشر مؤشر "غلوبال فاير باور" المتخصص في الشؤون العسكرية قائمة لأقوى جيوش العالم لعام 2023، حيث حافظت الولايات المتحدة على الصدارة، ثم روسيا والصين.
استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، في المخيم الشتوي بالعلا، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير.
كشفت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا كنول، التي لقبت بـ"أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية"عن كواليس ومفاجآت من فترة تواجدها لحضور نهائيات مونديال قطر 2022، في الأسابيع الفائتة.
أعلن مرور العاصمة المصرية القاهرة حالة الطوارئ بسبب الطقس السيء، حيث وجهت السلطات بإرسال تعزيزات لسحب الكثافات المرورية تمهيدا لشفطها من قبل الجهات المعنية بالمحاور الحيوية.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لاستخدام العسكريين الروس للذخائر الموجهة بدقة من الجيل الجديد، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خلال تواجده في مطعم ياباني مشهور بالعاصمة السعودية الرياض.
كشف الأمير هاري أنه وشقيقه ويليام توسلا والدهما تشارلز ألا يتزوج كاميلا باركر بولز، وهي مناشدات تجاهلها الأب حينها، لكن يبدو أن زواج تشارلز كاد ينتهي بالطلاق بعد سنوات من الزفاف.
كشفت تقارير صحفية، رد فعل الكاميروني فينسنت أبو بكر، بعد استغناء نادي النصر عن خدماته وتسجيل النجم البرتغالي كريستيانو بدلا منه في كشوفات الفريق، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الخدمات الخاصة الأوكرانية أعدت استفزازا واسع النطاق ضد روسيا، وقامت بنبش القبور في مقابر بمنطقة خاركوف.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
في مثل هذا اليوم من عام 1960 وضع الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر حجر الأساس لبناء السد العالي بتمويل وخبرة سوفيتية، بعد أن رفض البنك الدولي تمويل هذا المشروع الضخم.
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن مكان إقامة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في شهره الأول بالسعودية وتكلفته، لحين إعداد منزل له للعيش فيه خلال باقي فترة وجوده مع نادي النصر.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية نفذت ضربة انتقامية وقضت على أكثر من 600 عسكري أوكراني، ردا على الهجوم الذي استهدف نقطة انتشار روسية في ماكييفا قبل أسبوع.
تواصلت ردود الأفعال على التصريحات المثيرة للجدل، التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لو جرايت، لقناة "RMC سبورت" الفرنسية، وأساء فيها لأسطورة الديوك زين الدين زيدان.
في حديث خاص لـRT، كشفت الباحثة في الاقتصاد السياسي سمر عادل، عن مفاجآت تنتظر الجنيه المصري.
ذكر تقرير صحفي أن نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده مع ناديه الحالي في 30 يونيوالمقبل، على رادار الهلال السعودي.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عازمان على توفير الغذاء للدول المحتاجة.
وجه وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس اليوم الاثنين، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو.
أصبح الليبيون في 9 يناير من عام 1939، إيطاليين بموجب مرسوم ملكي إيطالي، جدد أيضا قرارا سابقا بضم محافظات ليبيا الأربع طرابلس ومصراتة وبنغازي ودرنة إلى مملكة إيطاليا.
سلطت الحكومة المصرية الضوء على تقرير للبنك الدولي حول مستقبل الاقتصاد المصري، في ظل التداعيات العالمية حاليا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تقدم وحداتها الهجومية بالقرب من منطقة أوغليدار، تحت غطاء أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.
تمكن حراس المنطقة الأثرية بالمحجر القديم بمدينة أسوان، من ضبط أشخاص أثناء قيامهم بالحفر بجوار تمثال رمسيس الثانىي لمحاولة سرقته.
يشهد الطلب على تذاكر مباراة الأحلام بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم نادي الهلال والنصر على كأس موسم الرياض، والتي ستجرى يوم 19 يناير الجاري، إقبالا تاريخيا غير مسبوق.
أصدر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا مرسوما رئاسيا، لفرض القانون والنظام، للسيطرة على أعمال الشغب في العاصمة، حيث ستتولى قوات الأمن الفيدرالية مسؤولية تأمينها حتى نهاية الشهر.
قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، إن طهران اتخذت الإجراءات اللازمة بخصوص واقعة استخدام تسمية "الخليج العربي" عوضا عن "الفارسي" من قبل العراق.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر بحاجة إلى عمل أكبر في عام 2023، بسبب الأزمات التي يتعرض لها العالم.
أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط 36 متهما بحوزتهم 72 مليون جنيه مصري بالمحافظات، في حملات أمنية ضد ممارسة الأنشطة غير المشروعة في الإتجار بالنقد الأجنبي.
علق الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري، سمير فرج، على تصنيف منظمة "غلوبال فاير باور" لأقوى الجيوش في العالم ، والذي جاءت بموجبه مصر كأقوى الجيوش العربية.
أعلن مساعد قائد القوة البرية بالحرس الثوري للشؤون التنسيقية العميد علي اكبر بورجمشيديان "مقتل 40 عنصرا من القوة البرية خلال العام الإيراني الحالي" (بدأ في 21 مارس) دفاعا عن الوطن.
ندعوكم لاختيار" الرياضي العربي الأبرز عام 2022"، ونلفت إلى أن التصويت سينتهي الساعة 24 من يوم 9 يناير 2023 ويتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه.
رد كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان، على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي، نويل لو جرايت، التي قلل فيها من شأن المدرب زين الدين زيدان، أسطورة كرة القدم الفرنسية، وبطل العالم 1998.
أثارت صواريخ "تسيركون" الروسية، فرط الصوتية، رعب الخبراء العسكريين الغربيين.
أكد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، جيمس ريكاردز، أن الولايات المتحدة قد تقدم على خطوة غبية، في خضم معركتها مع روسيا في أوكرانيا.
علقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، على حفل افتتاح "كأس الخليج العربي 25" لكرة القدم، الذي أقيم مساء الجمعة في استاد المدينة الرياضية في البصرة العراقية.
ندعوكم لاختيار "الشخصية السياسية العالمية الأكثر تأثيرا عام 2022"، ونلفت إلى أن التصويت سينتهي الساعة 24 من يوم 9 يناير 2023 ويتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه.
يلتقي منتخب السعودية لكرة القدم، بنظيره العراقي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، مساء اليوم الاثنين.
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من أجواء شتوية شديدة البرودة، حيث شهدت شوارع القاهرة والجيزة خلال الساعات الماضية، تقلبات جوية عاصفة أسفرت عن سقوط أمطار قوية ببعض المناطق.
نفت وزارة الزراعة المصرية، بيع حديقتي الحيوان والأورمان، مؤكدة عدم صحة هذه الأخبار المغلوطة جملة وتفصيلا، وأن الحديقتين ستظلان تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
أفادت وسائل الإعلام المصرية في خبر عاجل، عن جنوح سفينة بقناة السويس، فيما تحاول القاطرات إعادة تعويمها.
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أنه لا يوجد أي قلق بشأن المتحور الجديد، مؤكدة أن المتحور هو تحور لفيروس أوميكرون ويعد أكثر انتشارا منه ولكنه يتميز بأن أعراضه خفيفة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع اشتباكات وإطلاق قذيفة "ار بي جي" في منطقة حي السلم - مدينة العباس بضواحي بيروت، وذلك على خلفية مقتل شاب لأسباب ثأرية.
أكد صحفي قناة "فوكس نيوز" كايل بيكر، أنه على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ألّا يتكل على الأموال المخصّصة لمساعدة كييف من ميزانية الدولة الأمريكية.
قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، إن بلاده تلقت عروضا للدخول في تسوية للأزمة الأوكرانية وفقا لسيناريو تسوية الأزمة الكورية.
دان نواب مجلس الشعب (البرلمان) الإيراني، اليوم الأحد، تصريحات لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وزعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، لاستخدامهما مصطلح "الخليج العربي".
أعلنت قيادة دفاع جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم الاثنين، عن تحرير بلدة باخموتسكويه الواقعة بالقرب من سوليدار، بشمال شرق أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية).
أظهرت لقطات مصورة الشرطة العسكرية الأوكرانية في مدينة أوديسا وهي تسلم شابا عنوة مذكرة التحاق بقوات نظام كييف.
جاءت روسيا في المرتبة الخمسين من حيث مؤشر التضخم بين دول العالم، وفقا لبيانات شهر أكتوبر 2022، فيما سجلت أعلى معدلات نمو الأسعار في زيمبابوي وفي دولتين عربيتين في الشهر المذكور.
حصلت RT على الصور الأولى للحظة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، اليوم الاثنين، بعد حدوث عطل مفاجئ فيها.
نشرت صحيفة "ماركا"، تقريرا تضمن مجموعة من "القواعد" التي يتعين على جورجينا، اتباعها في السعودية بعدما انتقلت للعيش فيها إلى جانب صديقها كريستيانو رونالدو المنضم حديثا للنصر.
أعلنت الكويت، اليوم الاثنين، أنها ستستضيف بطولة كأس الخليج لكرة القدم المقبلة "خليجي 26" دون أن تحدد موعدا لها، وذلك بعد انطلاق البطولة بنسختها الـ25 في مدينة البصرة العراقية.
أعلنت القوات المسلحة المصرية تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين في مصر بتوزيع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بطلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
أفادت صحيفة "الرياض" السعودية بأن مجلة "كوندي ناست" الأمريكية المتخصصة في مجال السفر والسياحة صنفت مدينة العلا في المملكة، ضمن عجائب الدنيا السبع لعام 2023.
شهدت بعض سلاسل "كارفور" التجارية الكبيرة في مصر اختفاء عدد كبير من السلع الغذائية، ولعل أبرزها جميع أنواع زيت الطعام بجميع الأحجام، والأرز الأبيض.
أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن أنباء متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بأن أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو اقتحموا القصر الرئاسي في البرازيل والمحكمة العليا.
نقلت بلومبرغ عن مصدر مطلع أنه من المتوقع أن تشحن دولة الكويت إلى أوروبا 2.5 مليون طن من الديزل، لتعويض بعض مما يسببه فقد الإمدادات الروسية، نظرا للعقوبات الأوروبية ضد موسكو.
قالت امرأة هربت من منزلها لتلتحق بتنظيم داعش، ولديها الآن طفل من أحد مقاتلي التنظيم، إنها تأمل بالعودة إلى الولايات المتحدة، وتدخل السجن إذا اقتضى الأمر، لتنشر الوعي ضد المتطرفين.
أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أوامر لمفوض الشرطة يعكوف شبتاي بإزالة وإنزال الأعلام الفلسطينية كلما علقت أو رفعت في كل مكان عام بإسرائيل.
أطلقت مصر اليوم فعاليات مبادرة "ازرع" للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، لزراعة مساحة 150 ألف فدان من محصول القمح بالعمل مع 100 ألف مزارع.
بحث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع وزير البترول، طارق الملا، التنسيق بين قطاعي التعدين والصناعة لبحث الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ، طرح تذكرة "فوق الخيال" بمميزات مذهلة، لمباراة الأحلام بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم الهلال والنصر على كأس موسم الرياض.
كشف مؤشر الساعة السكانية، المثبتة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد سكان مصر.
أعلنت هيئة قناة السويس في مصر، نجاح تعويم السفينة "غلوري" التي جنحت في القناة صباح اليوم، بسبب عطل مفاجئ.
أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر، الفريق أسامة ربيع، بأن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب GLORY.
رسمت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها مشهد الاستثمار للعام 2023، حيث أجمع كبار البنوك والاستراتجيين، على حدوث ركود في العام الجاري.
عاش ركاب إحدى الطائرات الروسية لحظات مرعبة، عندما فُتح باب حجرة الشحن في الطائرة، أثناء طيرانها على ارتفاع عدة كيلومترات.
أثار مقطع فيديو ظهر خلاله نجم نادي الهلال السعودي، سالم الدوسري، جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي.
في أول تعليق علني له، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد، الهجوم الذي شنه مؤيدون للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو على مبان حكومية بأنه "شائن".
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
أعلنت وكالة الأنباء البرازيلية، أن طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة العسكرية في العاصمة برازيليا، تلقي قنابل صوتية وقنابل وميض وقنابل غاز مسيل للدموع لفض المتظاهرين في الشوارع.
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وفاة لاعبه الكاميروني السابق موديست مبامي، مساء يوم السبت، عن عمر يناهز 40 عاما.
شن الأمير هاري هجوما حادا على كاميلا، زوجة والده الملك تشارلز، واصفا إياها بأنها "خطيرة وشريرة"، بينما واصل حملته الدعائية لمذكراته المثيرة للجدل بعنوان "سبير".
أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاءات لكرة القدم، عن اختيار المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، كأفضل مدرب للمنتخبات لعام 2022، بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم "قطر 2022".
تفقد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، الأضرار التي لحقت بقصر بلانالتو الرئاسي بعد اقتحامه من قبل أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو في العاصمة برازيليا.
لقي عدد كبير من كبار المهندسين والعلماء في الصين حتفهم بمعدل غير مسبوق منذ رفع قيود مكافحة فيروس كورونا بالبلاد، حيث توفي 20 عضوا من الأكاديمية الصينية للهندسة وحدها في أقل من شهر.
اعتبر رئيس أركان بريطانيا الأسبق ريتشارد دانات، أن عدم وجود تقارير من بلاده حول تسليم دبابات ومدرعات أخرى إلى أوكرانيا، يدلل على فقدان لندن رغبتها بتقديم المساعدة العسكرية لكييف.
دعا الزعيم اللبناني وليد جنبلاط إلى دعم عربي مالي لمصر حفاظا على الاستقرار والصمود العربي.
رد نادي ريال مدريد على الهجوم الذي تعرض له لاعبه ومدربه الأسطوري، الفرنسي زين الدين زيدان، من قبل نويل لو غرايت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.
صرح النائب الفرنسي تييري مارياني، بأن الاتحاد الأوروبي سيبدأ قريبا مفاوضات بشأن إمدادات الغاز الروسي، مشيرا إلى أن السكان لم يعانوا بعد من انقطاع التيار الكهربائي.
شهد سكان العاصمة الروسية موسكو لليلة الثانية على التوالي ظاهرة أعمدة الضوء النادرة التي تظهر في السماء بسبب الصقيع الشديد.
صرح رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، بأن تركيا تتعمد وضع شروط وصفها بـ "غير الواقعية"، لمنع فنلندا والسويد من الانضمام إلى حلف الناتو.
قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إن 15% لا أكثر من المساعدات العسكرية المقدمة من الولايات المتحدة وحلفائها تصل فعلا إلى أوكرانيا، أما الباقي فيتعرض للسرقة
أفادت مصادر لـRT بلقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بالقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر في العاصمة المصرية القاهرة.
أخبر الملك تشارلز ابنه الأمير هاري أن زوجته ميغان ماركل غير مرحب بها في بالمورال في اليوم الذي ماتت فيه الملكة إليزابيث، وفقا لآخر ادعاء من مذكرات دوق ساسكس، الأمير هاري.
تعامل الإسباني روبرتو مارتينيز، الذي قدم اليوم الاثنين كمدرب جديد لمنتخب البرتغال، بحذر عند الحديث عن مستقبل كريستيانو رونالدو مع منتخب "برازيل أوروبا" .
علق الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، اليوم الاثنين، على أعمال الشغب التي حدثت من قبل بعض أنصاره في العاصمة البرازيلية برازيليا.
علق رجل الأعمال المصري، أشرف السعد المقيم في العاصمة البريطانية لندن، على مزاعم بعض رواد السوشيال ميديا
حول أن مصر من الممكن أن تشهر إفلاسها.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الأوكراني من طراز "سو-25" و"ميغ-29" ومروحية من طراز "مي-8" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كشف الخبراء أن الرجال الذين يستهلكون مشروبات معينة قد يكونون أكثر عرضة لتساقط الشعر.
قال ضابط روسي، يشارك في العملية العسكرية الخاصة، إن عناصر المرتزقة الأجانب، يختبئون خلف العسكريين الأوكرانيين الخاضعين للتعبئة في كريمينايا بجمهورية لوغانسك
تأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب ضيفه تشيلسي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.
أعلن العلماء الصينيون، أنهم ابتكروا محركا جديدا للطائرات المسيرة، سيساعد على بقائها في الجو فترة طويلة جدا.
علق نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، على الاضطرابات التي شهدها مؤخرا البرازيل، معتبرا ما حصل محاولة انقلابية كتب لها الفشل، جاءت بعد انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة.
قالت صحيفة "Rzeczpospolita" إن الصراع في أوكرانيا أجبر بولندا على زيادة رواتب موظفي الاستخبارات (الجواسيس).
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة اقتحام أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو القصر الرئاسي والكونغرس في برازيليا.
أصبح السوري محمود حنّان مترجما خاصا للاعب نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وصف الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، العقوبات الغربية ضد روسيا بـ "السيف ذو الحدين".
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