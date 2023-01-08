شاهد.. عمليات إصلاح وترميم المعدات العسكرية المتضررة في معارك بأوكرانيا

تنفذ وحدات الإصلاح والترميم التابعة للقوات الروسية المحمولة جوا عمليات صيانة وإصلاح منظومات وأسلحة ومركبات مدرعة ومعدات عسكرية متضررة خلال المعارك في أوكرانيا.

وتستغرق عمليات إصلاح وترميم معدات السيارات والمركبات العسكرية التابعة للقوات المحمولة جوا فترة تترواح ما بين عدة ساعات إلى يوم، ثم تتم إعادتها إلى ساحة المعارك لتنفيذ المهام القتالية في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية