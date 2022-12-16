بالفيديو.. رقصات شركسية من قلب الدوحة

أقامت رابطة الشراكسة في قطر فعالية ثقافية تمثلت بالعزف على "البشنة الشركسية" وارتداء "القبج الشركسي" والرقص التقليدي احتفاءً بمونديال قطر وتعريفاً بالثقافة الشركسية للعالم.

وحضر العديد من الجماهير والزوار من مختلف أنحاء العالم هذه الفعالية، والتي تقام كل أسبوع مرة خلال فترة المونديال في ساحة كتارا "قلب مدينة الدوحة".

وخلال حديثه لـ RT قال فايز صوقار منسق الفعالية، إن هذا التجمع يحتضن العديد من أبناء الشركس المقيمين في الدوحة والذين استقروا منذ فترة طويلة فيها، حيث قدموا من روسيا و تركيا و الأردن و سوريا ومشاركتهم في مثل هذه النشاطات التي تقام بمونديال قطر تأتي لتعريف الزوار بالتقاليد والعادات الشركية ومن منطلق الاجتماع بين أبناء القومية الواحدة والذي لاقى صدى واسع بين الجماهير واحترام الحاضرين لهذه الثقافة.

المصدر: RT