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بالفيديو.. السيسي يزور البنتاغون

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استبقل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البنتاغون، الأربعاء 14 ديسمبر، خلال زيارة السيسي للولايات المتحدة.

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السيسي يتحدث مع بلينكن عن مسألة حيوية ووجودية بالنسبة لمصر ويشكر واشنطن على دعمها واهتمامها
السيسي يتحدث مع بلينكن عن مسألة حيوية ووجودية بالنسبة لمصر ويشكر واشنطن على دعمها واهتمامها

المصدر: أ.ب.

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