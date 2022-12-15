بالفيديو.. السيسي يزور البنتاغون

تاريخ النشر:15.12.2022 | 15:26 GMT |
آخر تحديث:15.12.2022 | 15:29 GMT | فيديوهات
استبقل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البنتاغون، الأربعاء 14 ديسمبر، خلال زيارة السيسي للولايات المتحدة.
المصدر: أ.ب.
حرص الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على توجيه رسالة للجماهير المغربية بعد خروج "أسود الأطلس" من الدور قبل النهائي لكأس العالم "قطر 2022" مساء يوم الأربعاء، على يد فرنسا.
اندلعت اشتباكات في مدينة نيس الفرنسية بين الجماهير، بعد فوز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء، في نصف نهائي مونديال بقطر 2022.
تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الحصيلة الضريبة مع مراعاة البعد الاجتماعي لذوي الدخول لمنخفضة، وفي الوقت ذاته لا تغفل عن دعم قطاعات الاستثمار المختلفة.
قال مدير عام جمارك القاهرة ماجد موسى، إن هناك مجموعة من الشروط التي يجب على المسافر الوافد أو المغادر معرفتها قبل التعرض للمساءلة القانونية.
خرقت سياسية أوروبية الصمت الغربي المريب، وذكّرت الناتو بما فعله بالقذافي، مشيرة من دون مواربة إلى أن الزعيم الليبي الراحل اغتصب بحربة! فما تفاصيل الجريمة التي يتجاهلها الجميع؟
لا يختلف اثنان على أن المنتخب المغربي قدم أداء مبهرا فنيا وتكتيكيا في طريقه لتحقيق إنجاز تاريخي في مونديال قطر، ويصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل للدور الأخير في كأس العالم.
كشفت أسرة السجين علاء عبد الفتاح تفاصيل زيارتها الأخيرة له، والتي جاءت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وشرحت واقع الحالة الصحية له.
اندلعت اشتباكات في مدينة مونبيلييه الفرنسية، بعد فوز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، في الدور نصف النهائي مونديال "قطر 2022".
ندعوكم لاختيار "القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022"، ونلفت عنايتكم إلى أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ9 من يناير عام 2023 ويتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه.
يخوض المنتخب المغربي مباراة تاريخية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية، ضد نظيره الفرنسي، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
أوقفت مجموعة Segezha الروسية المتخصصة في تصدير الأخشاب عمليات تسليم المنتجات إلى أوروبا، وأعادت توجيه معظم الكميات إلى الدول الآسيوية ومصر.
تأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" على حساب نظيره المغربي إثر فوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي.
صرحت السفارة الروسية في واشنطن، بأن نقل أنظمة صواريخ "باتريوت" من قبل الولايات المتحدة إلى كييف، إذا حدث ذلك، فسيكون خطوة استفزازية قد تؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها.
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن الغرب دفع بالعالم نحو مواجهة خطيرة من خلال توسع الناتو، مشيرا إلى أنها تهدد العالم بأسره.
فاجأ كريستيانو رونالدو، الجميع بتدربه في ملعب التدريبات الخاص بفريقه السابق ريال مدريد، "فالديبيباس"، وذلك عقب خروج البرتغال من كأس العالم إثر خسارتها 0-1 أمام المغرب.
قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مصر فخري الفقي، إن مجلس النواب ليس لديه نية لفرض أي زيادات ضريبية جديدة على دخل الأفراد خلال الفترة المقبلة، في ظل الظروف الراهنة.
عين حزب المحافظين البريطاني الملياردير المصري محمد منصور، وزير النقل الأسبق ليكون أحد كبار جامعي التبرعات قبل الانتخابات المقبلة، بحسب ما قالت صحيفة الغارديان البريطانية.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، أنه "حزين للغاية" لوفاة حارس الأمن الكيني في مونديال قطر 2022، مؤكدا أنه سيضمن دفع "جميع المستحقات والأموال المستحقة" لعائلته.
تفاعلت المديرية العامة للأمن المغربي مع المباراة التي يخوضها المنتخب المغربي ضد نظيره الفرنسي، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي مونديال "قطر 2022".
قالت السلطات الإيرانية أن أحد قتلة عالم الدين من أهل السنة مولوي عبد الواحد ريغي في محافظة سيستان وبلوجستان مرتبط بإحدى الدول العربية وأجرى لقاءات هناك.
أثارت القناة الألمانية "فيلت" (Welt)، الغضب بعدما ربطت في تقرير لها بين لاعبي منتخب المغرب وتنظيم الدولة (داعش)، بسبب طريقة احتفالهم بفوزهم على البرتغال في ربع نهائي مونديال قطر.
طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء من واشنطن المساعدة بالضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، المشروع الكهرمائي الضخم الذي ترى فيه القاهرة تهديدا "وجوديا".
ردت المذيعة المصرية، ياسمين عز، على ما أثير عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن إيقاف برنامجها "كلام الناس" على قناة "إم بي سي - mbc" مصر.
ظهر شخص يحمل رتبة رائد في الجيش العراقي في مقطع فيديو وهو يطلب مقابلة رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.
وثقت لقطات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي هتافات الجماهير العربية "لا إله إلا الله محمد رسول الله"والتي هزت أرجاء استاد "البيت" حيث أقيمت مواجهة نصف نهائي مونديال قطر.
بدأ الصاروخ الباليستي العابر للقارات "يارس" خدمته في تشكيل كوزيلسك بمنطقة كالوغا الروسية ليصبح ثاني صاروخ من نوعه في غضون يومين يبدأ مهامه القتالية.
قتل الجيش الإسرائيلي شخصا على الحدود المصرية، ادعى أنه كان يحاول تهريب كمية من المخدرات، وكشف أنه مواطن إسرائيلي وليس مصريا.
ظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، المثيرة للجدل، بملابس فاضحة في مدرجات استاد "لوسيل"، اليوم الثلاثاء، قبيل مباراة منتخب بلادها والأرجنتين، في نصف نهائي مونديال قطر 2022.
هدد الحوثيون باتخاذ إجراءات عسكرية في حال الاقتراب من المياه الإقليمية اليمنية أو باب المندب وخليج عدن.
أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن وفاة حارس أمن بعد سقوطه من الطابق الثامن باستاد لوسيل، يوم السبت الماضي، في قطر مستضيفة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
أعرب مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، عن فخره بلاعبيه عقب الخسارة أمام فرنسا 0-2 في نصف نهائي مونديال "قطر 2022".
من المعروف أن البوتاسيوم يساعد في خفض ضغط الدم لأنه يساعد الجسم على فقدان الصوديوم عن طريق البول، ما يخفف التوتر في الأوعية الدموية.
أضاء الرواق الجنوبي للبيت الأبيض بألوان قوس قزح مساء أمس الثلاثاء بعد أن وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون الحماية الفدرالية للزواج من نفس الجنس.
حرص كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا على دعم ومواساة زميله في باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي ظهير المنتخب المغربي بعد هزيمة "أسود الأطلس" من "الديوك" 0-2، في نصف نهائي مونديال قطر.
طلبت شركة الطيران iFly من الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي فتح ممر بطول 240 كيلومترا في المجال الجوي السوري لتنفيذ رحلاتها إلى مصر، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، أن المغالاة فى الأسعار لن يتم السماح بها، وسيتم إعطاء مهلة أسبوعين لكافة المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
نقلت صحيفة "مالطا اليوم" عن مصادر أن الشرطة المالطية اعترضت مجموعة من المتعاقدين العسكريين الخاصين "المرتزقة" كانت في طريقها إلى ليبيا يوم السبت الماضي.
وجه المرشد الإيراني علي خامنئي رسالة بخصوص مقتل عالم الدين من أهل السنة مولوي عبد الواحد ريغي في محافظة سيستان وبلوشستان.
يتطلع المنتخب المغربي إلى كتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم، والتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته، عندما يواجه فرنسا، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي مونديال قطر.
وجدت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، نفسها في موقف لا تحسد عليه على الهواء مباشرة خلال كلمة لها في البرلمان.
يزعم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لديها أدلة على صفقة مزعومة لتزويد روسيا بصواريخ باليستية إيرانية، على الرغم من أن الدول نفت مرارا هذه المزاعم التي لا أساس لها.
لم يكتف الرئيس الأمريكي جو بايدن باختصار خطابه خلال قمته مع قادة أفارقة بواشنطن أمس، بل شاهد أيضا مباراة المغرب وفرنسا في مونديال قطر وأشاد بأداء "أسود الأطلس" خلال البطولة.
غضب قراء صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية من وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتصرفات روسيا في أوكرانيا بـ "الجبانة".
أعلن مصدر مسؤول لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، أن القاهرة سددت الشهر الماضي نحو 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة.
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول مخاطر خروج الصناعة الصينية من الإغلاق.
أثار برنامج مسابقات تلفزيوني شهير في السويد غضب الجالية اليهودية والسفارة الإسرائيلية في البلاد، من خلال استخدامه خريطة، لا توجد فيها إسرائيل، وإنما فلسطين.
بات المشجع العماني محمد الحجري، وهو أحد مشاهير وسائل التواصل في السلطنة، حديث السوشيال ميديا بكأس العالم بعدما انضم المنتخب الكرواتي لقائمة "ضحاياه" التي طالتها تعويذة النحس خاصته.
علق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في مصر أكرم بدر الدين، على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتحديد الحدود البحرية المصرية في البحر المتوسط.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
كشف مالك شركة "ميبو" للاتصالات السلكية واللاسلكية السويسرية، إدوين بوليي، معطيات جديدة بشأن قضية تفجير "لوكربي" قد تدفع نحو تبرئة ليبيا وتورط ألمانيا.
قامت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ بعض التكتيكات في الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية.
كشف موقع "القاهرة 24" المصري أقوال محققة بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في القضية المتهم فيها 18 شخصا، بينهم مسؤولون بارزون بوزارة الزراعة.
يعيش منتخب المغرب لكرة القدم فترة ذهبية، حيث يواصل إنجازاته التاريخية غير المسبوقة عربيا وإفريقيا.
ردت الرئاسة الفرنسية على منتقدي توجه الرئيس إيمانويل ماكرون الى قطر لحضور نصف نهائي المونديال بين منتخب بلاده والمنتخب المغربي.
وقعت اتفاقية تعاون بين شركة "إيفا فارما" للصناعات الدوائية، وشركة "إيلي ليلي" العالمية للأدوية لتوطين صناعة الأدوية البيولوجية لمرض السكر في مصر.
رصدت عدسات المصورين لحظة غريبة بين جو وجيل بايدن قبل خطابه الكبير احتفالا بالتوقيع على قانون زواج المثليين، حيث سلمته شيئا غامضا ابتلعه بسرعة.
وافق مجلس الوزراء المصري على الطلب المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بقرار تحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
حرص إيمانويل ماكرون رئيس دولة فرنسا على التواجد في غرفة تبديل ملابس "منتخب الديوك" لتهنئة الجهاز الفني واللاعبين بالتأهل إلى نهائي مونديال "قطر 2022" للمرة الثانية على التوالي.
أبهرت الجماهير المغربية الجميع في مدرجات ملعب "البيت" بمدينة الخور، أثناء المباراة بين منتخبها ونظيره الفرنسي مساء اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022.
أشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، بأداء منتخب بلاده في "مونديال قطر 2022" وما قدمه من إنجازات، خلال اتصال هاتفي مع مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي.
قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن مدينة دونيتسك تعرضت صباح اليوم الخميس لأعنف قصف أوكراني منذ عام 2014.
أثارت الكرة الرسمية الجديدة للدور نصف النهائي ونهائي كأس العالم قطر 2022، التي كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتحمل اسم "الحلم"، وتحل محل "الرحلة"، الكثير من الجدل.
صرح وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، بأن طهران وبكين وقعتا عددا من الاتفاقيات والمشاريع المشتركة، لتطوير حقول النفط والغاز.
أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي أنه ستتم مراجعة موقف البرلمان من ملف إعفاء مواطني قطر والكويت من تأشيرات شنغن لاحقا، وسط تحقيقات فساد هزت البرلمان ومزاعم تورط دولة خليجية فيها.
وصفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي، هبة عبوك بأنها من أجمل ممثلات العالم.
أعرب حارس مرمى المنتخب المغربي، ياسين بونو، عن أسفه لعدم قدرة "أسود الأطلس" على التأهل إلى نهائي مونديال قطر، بعد الخسارة أمام منتخب فرنسا 0-2، في الدور نصف النهائي.
استغل المعلق الرياضي العماني، خليل البلوشي، تعليقه على لقاء المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال، ليقدم اعتذاره للإمارات على تصريحات سابقة له أدلى بها خلال مباراة قطر والإمارات.
عرضت وحدة الظل التابعة لكتائب القسام، ما قالت أنه "بندقية ضابط الجيش الإسرائيلي، هدار جولدن"، لأول مرة خلال احتفال حركة "حماس" بالذكرى الـ 35 لانطلاقتها.
قالت صحيفة Times of Israel، إن أليكسي أريستوفيتش مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، انتقد وزارة الخارجية الأوكرانية واتهمها بالتقصير والجمود.
توفي محمد إيهاب حسين طنطاوي، حفيد المشير محمد حسين طنطاوي، ونشرت مدرسة جلوبال "باراديم الدولية" في مصر صورة الطالب.
نفت الحكومة القطرية، صحة الشائعات التي تربط قضية الفساد المتهمة بها نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، وارتباطها بقطر.
أعرب المدرب ديدييه ديشان ومعظم نجوم منتخب فرنسا عن سعادتهم بفوزهم على المنتخب المغربي وتأهلهم لنهائي مونديال "قطر 2022".
حموضة المعدة، هي شعور بعدم الراحة وحرقان في الجزء العلوي من البطن وفي الصدر، سببها ارتجاع بعض محتويات المعدة الحامضية إلى المريء. فكيف نتخلص منها؟
أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إجراءات الرد على فرض سقف لأسعار النفط الروسي سينشر هذا الأسبوع.
حرص نجم المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، على الاطمئنان والاعتذار من أحد المشجعين الفرنسيين في مدرجات ملعب "البيت" المستضيف لمباراة منتخب بلاده والمغرب، في نصف نهائي مونديال قطر 2022.
توقف مشوار المنتخب المغربي في مونديال قطر عند الدور نصف النهائي، إثر خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت أمس الأربعاء وشهدت لقطة مثيرة للجدل.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
انتقد زعيم حركة "باتريوتس" الفرنسية والنائب السابق فلوريان فيليبو، طلب زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إيلينا بنقل مولدات فرنسية إلى أوكرانيا.
تواصل ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، المثيرة للجدل، بإطلالاتها بملابس فاضحة كعادتها في أماكن مختلفة من قطر، مستضيفة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
انتقد مستخدمو "تويتر" تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، المستمرة حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونيته "تدمير الشعب الأوكراني".
رجح الباندا "سهيل"، كفة المنتخب الفرنسي للفوز على نظيره المغربي في المباراة التي ستجمعهما، مساء اليوم الأربعاء، في الدور نصف النهائي لمونديال "قطر 2022".
نشرت الشرطة البلجيكية صورا تظهر فيها حقائب تحتوي على الأموال التي قيل إن إيفا كايلي، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي المقالة من منصبها تلقتها من قطر.
انحازت زوجة النجم الفرنسي، عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، لمنتخب بلادها وقررت تشجيع منتخب المغرب في مباراته اليوم أمام منتخب فرنسا، في مواجهة نصف نهائي كأس العالم "قطر2022 ".
ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقطع فيديو، عبر شبكة التواصل الاجتماعي خاصته Truth Social، متحدثا عن أنه سيصدر "إعلانا مهما" يوم الخميس.
أصدرت محكمة في اسطنبول اليوم الأربعاء، حكما بالسجن على رئيس بلدية اسطنبول الكبرى المعارض أكرم إمام أوغلو، لمدة سنتين وسبعة أشهر و15 يوما، بالإضافة إلى منع العمل بالسياسة.
أعلنت السلطات السعودية إحباط محاولات تهريب كميات ضخمة من المخدرات في 4 مناطق، مؤكدة القبض على مهربيها.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن إمكانية انضمام تشيرنيغوف وأوديسا إلى روسيا يتحدد وفق اختيار المواطنين وقراراتهم، منوها بأن المهمة الأساسية هي حماية سكان دونيتسك ولوغانسك.
فتحت السلطات القضائية الإسبانية تحقيقا بعد تداول فيديو لاعتداء الشرطة على سيدات يحملن الأعلام المغربية بمدينة سبتة، احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى دور نصف نهائي كأس العالم.
يلجأ بعض سكان ألمانيا إلى المناطق الغربية من روسيا في كالينينغراد لقضاء الشتاء بسبب ارتفاع الأسعار في بلادهم.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أليونا زادوروجنايا وداريا فولكوفا، في "فزغلياد" حول الضربة القاصمة التي أنزلتها تصريحات ميركل بمصداقية الدبلوماسية الأوروبية.
هنأ ملك الأردن، عبد الله الثاني بن الحسين، العاهل المغربي وشعبه بما أنجزه منتخب "أسود الأطلس" في مونديال "قطر 2022".
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه يجب اتخاذ خطوة تركية روسية سورية مشتركة في محاربة الإرهاب.
نشرت جريدة "واشنطن بوست" مقالا لكل من جيف شتين وديفيد ستيرن كشف فيه الكاتبان عن أسوأ سيناريوهات تطور الصراع في أوكرانيا.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأنه من من المقرر إجراء مفاوضات حول التجارة بشروط تفضيلية بين الاتحاد الاقتصادي الآوراسي ودول من بينها الإمارات.
أعرب الرئيس الأمريكي عن قناعته بأن العالم سيواجه جائحة جديدة في وقت ما، مشددا على ضرورة الاستعداد لها.
وجه المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي، رسالة للجماهير المغربية، قبل المباراة التي ستجمع "أسود الأطلس" بالمنتخب الفرنسي، في وقت لاحق اليوم، في نصف نهائي مونديال "قطر 2022".
رد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بلبنان، وليد جنبلاط، على تعليق إذاعة "مونت كارلو" على فوز فرنسا على المغرب في نصف نهائي كأس العالم، قائلا إن ثقافة الاستعمار الثقافي لا تزال مسيطرة.
صرح أستاذ علوم السياسة في المدرسة العليا للاقتصاد بجامعة الأبحاث الوطنية الروسية، فلاديمير باتيوك، بأن أنظمة "باتريوت" التي ستمد بها الولايات المتحدة أوكرانيا ليست "سلاحا معجزة".
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