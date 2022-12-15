بالفيديو.. السيسي يزور البنتاغون

استبقل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البنتاغون، الأربعاء 14 ديسمبر، خلال زيارة السيسي للولايات المتحدة.

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المصدر: أ.ب.