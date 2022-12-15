 
مباشر

بالفيديو.. زلزال في تايوان

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/udjd

هز اليوم الخميس زلزال بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر تايوان، ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" مشاهد للزلزال من مكتبها في تايوان.

إقرأ المزيد
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تايوان
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تايوان

المصدر: أ.ب.

مونديال قطر

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اختر القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022!