بالفيديو.. زلزال في تايوان

هز اليوم الخميس زلزال بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر تايوان، ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" مشاهد للزلزال من مكتبها في تايوان.

إقرأ المزيد

المصدر: أ.ب.