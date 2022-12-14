بالفيديو.. تساقط كثيف للثلوج في موسكو

تاريخ النشر:14.12.2022 | 16:17 GMT |
آخر تحديث:14.12.2022 | 16:18 GMT | فيديوهات
شهدت العاصمة الروسية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء تساقطا كثيفا للثلوج مجددا بعد أن غمرت مياه الأمطار شوارعها الاثنين 12 ديسمبر.
المصدر: RT
ظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، المثيرة للجدل، بملابس فاضحة في مدرجات استاد "لوسيل"، اليوم الثلاثاء، قبيل مباراة منتخب بلادها والأرجنتين، في نصف نهائي مونديال قطر 2022.
تواصل ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، المثيرة للجدل، بإطلالاتها بملابس فاضحة كعادتها في أماكن مختلفة من قطر، مستضيفة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الحصيلة الضريبة مع مراعاة البعد الاجتماعي لذوي الدخول لمنخفضة، وفي الوقت ذاته لا تغفل عن دعم قطاعات الاستثمار المختلفة.
ترك سام برينتون، نائب مساعد رئيس مكتب إدارة الوقود المستنفد والنفايات بوزارة الطاقة الأمريكية، منصبه بعد اتهامه بسرقة أمتعة نسائية في حادثتين منفصلتين.
أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي أنه ستتم مراجعة موقف البرلمان من ملف إعفاء مواطني قطر والكويت من تأشيرات شنغن لاحقا، وسط تحقيقات فساد هزت البرلمان ومزاعم تورط دولة خليجية فيها.
أعلن الدكتور أيدار شارافييف، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، أنه يجب التعامل مع مسألة تخفيض مستوى ضغط الدم في كل حالة على حدة.
أعرب قائد المنتخب الكرواتي، لوكا مودريتش، عن حزنه لخسارة فريقه أمام الأرجنتين (0-3) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، في الدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022.
بات المشجع العماني محمد الحجري، وهو أحد مشاهير وسائل التواصل في السلطنة، حديث السوشيال ميديا بكأس العالم بعدما انضم المنتخب الكرواتي لقائمة "ضحاياه" التي طالتها تعويذة النحس خاصته.
أوقفت مجموعة Segezha الروسية المتخصصة في تصدير الأخشاب عمليات تسليم المنتجات إلى أوروبا، وأعادت توجيه معظم الكميات إلى الدول الآسيوية ومصر.
كشف رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية عمرو الحاج، امتلاك مصر مصنعا للوقود النووي يعتبر واحدا من 9 مصانع على مستوى العالم.
نفت الحكومة القطرية، صحة الشائعات التي تربط قضية الفساد المتهمة بها نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، وارتباطها بقطر.
هدد الحوثيون باتخاذ إجراءات عسكرية في حال الاقتراب من المياه الإقليمية اليمنية أو باب المندب وخليج عدن.
بلغ منتخب الأرجنتين نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، على حساب نظيره الكرواتي، إثر فوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في الدور قبل النهائي.
توفي محمد إيهاب حسين طنطاوي، حفيد المشير محمد حسين طنطاوي، ونشرت مدرسة جلوبال "باراديم الدولية" في مصر صورة الطالب.
أحالت جهات التحقيق في مصر، 18 متهما بينهم مسؤولون بارزون بوزارة الزراعة، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية.
أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدرب السابق للمنتخب المغربي والحالي للسعودي، إن لاعبي منتخب "أسود الأطلس" يستحقون التأهل لنصف نهائي كأس العالم بقطر، وأنه سيشجعهم ضد بلده فرنسا.
صرح الكولونيل المتقاعد دوغلاس ماكغريغور المستشار السابق لرئيس البنتاغون في مقابلة مع قناة Judging Freedom على موقع "يوتيوب" بأن مصير زيلينسكي سوف يكون الفرار من أوكرانيا غربا.
توفي لاعب نادي مطروح المصري المنافس في دوري القسم الثالث لكرة القدم، أثناء مباراته أمام نادي السلوم، اليوم الثلاثاء، بعد نقله للمستشفى.
فتحت السلطات القضائية الإسبانية تحقيقا بعد تداول فيديو لاعتداء الشرطة على سيدات يحملن الأعلام المغربية بمدينة سبتة، احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى دور نصف نهائي كأس العالم.
علق محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية أحمد العوهلي، على السؤال: هل الولايات المتحدة قادرة على تعطيل طائرات "إف-15" التي تملكها المملكة؟
ظهر شخص يحمل رتبة رائد في الجيش العراقي في مقطع فيديو وهو يطلب مقابلة رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.
وجدت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، نفسها في موقف لا تحسد عليه على الهواء مباشرة خلال كلمة لها في البرلمان.
أعلنت شركة "سنتامين للتعدين" الأسترالية المشغّلة لمنجم السكري للذهب في مصر، أن حملات الحفر المحسنة لديها أدت إلى زيادة 1.3 مليون أوقية "أونصة" في منجم السكري للذهب.
يخوض المنتخب المغربي مباراة تاريخية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية، ضد نظيره الفرنسي، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يمنح الحماية الفدرالية للزواج من نفس الجنس ، مشيدا بالخطوة باعتبارها "خطوة حيوية نحو المساواة، من أجل الحرية والعدالة".
صرح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، بأنه يود رؤية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.
حموضة المعدة، هي شعور بعدم الراحة وحرقان في الجزء العلوي من البطن وفي الصدر، سببها ارتجاع بعض محتويات المعدة الحامضية إلى المريء. فكيف نتخلص منها؟
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
تستعد شركة "بايكال" الروسية لمد السوق المصري بأجود أنواع المياه على الإطلاق، والتي تستخرج من أنقى بحيرة في العالم في روسيا.
يتواجد في قائمة مجلة فوربس 6 مصريين، خمسة منهم من عائلتي ساويرس ومنصور، حيث يتصدر القائمة لعام 2022 رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس.
يتطلع المنتخب المغربي إلى كتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم، والتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته، عندما يواجه فرنسا، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي مونديال قطر.
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية في البحر المتوسط.
أظهرت صور الأقمار الصناعية، التقدم الذي تم إحرازه في مدينة "ذا لاين" ضمن مشروع نيوم بالسعودية، والتي يبلغ طولها 75 ميلًا.
حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقما قياسيا خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الكرواتي مساء اليوم الثلاثاء، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
عرضت وحدة الظل التابعة لكتائب القسام، ما قالت أنه "بندقية ضابط الجيش الإسرائيلي، هدار جولدن"، لأول مرة خلال احتفال حركة "حماس" بالذكرى الـ 35 لانطلاقتها.
قامت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ بعض التكتيكات في الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية.
تحدثت وسائل الإعلام الروسية عن أزمة جديدة تواجه السياح الروس المتجهين لقضاء عطلاتهم في مصر، الأمر الذي قد يؤدي إلى نقص الرحلات السياحية للمنتجعات المصرية.
صرحت المندوبة الأمريكية لدى الناتو جوليان سميث بأن أوكرانيا ودول الناتو يواجهان شحا في الأسلحة والمعدات العسكرية.
علق نائب المستشار النمساوي السابق هاينز كريستيان ستراش على تصريحات المستشارة الألمانية السابقة بشأن اتفاقيات مينسك وقولها إن الهدف منها كان لمنح كييف الوقت لتعزيز قدراتها العسكرية.
وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية.
صرح وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، بأن طهران وبكين وقعتا عددا من الاتفاقيات والمشاريع المشتركة، لتطوير حقول النفط والغاز.
ألقت الأجهزة الأمنية في مصر بمحافظة الجيزة، على أحد الأشخاص يحمل الجنسية السودانية، لقيامه بقتل زوجته وابنه، بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.
أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن سعادته الكبيرة، بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022، مساء يوم الثلاثاء، على حساب نظيره الكرواتي إثر الفوز عليه بثلاثية نظيفة
رجح الباندا "سهيل"، كفة المنتخب الفرنسي للفوز على نظيره المغربي في المباراة التي ستجمعهما، مساء اليوم الأربعاء، في الدور نصف النهائي لمونديال "قطر 2022".
انحازت زوجة النجم الفرنسي، عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، لمنتخب بلادها وقررت تشجيع منتخب المغرب في مباراته اليوم أمام منتخب فرنسا، في مواجهة نصف نهائي كأس العالم "قطر2022 ".
أثار برنامج مسابقات تلفزيوني شهير في السويد غضب الجالية اليهودية والسفارة الإسرائيلية في البلاد، من خلال استخدامه خريطة، لا توجد فيها إسرائيل، وإنما فلسطين.
أثار تجاهل النجم المصري، محمد صلاح، تهنئة المنتخب المغربي بتأهله التاريخي للدور نصف النهائي بكأس العالم، ضجة واسعة وحالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والمغرب.
وصفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي، هبة عبوك بأنها من أجمل ممثلات العالم.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الكرملين بانتظار تصريح رسمي حول إمداد واشنطن لكييف بأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، منوها بأنها ستكون هدفا مشروعا للضربات الروسية في حال تم ذلك.
أضاء الرواق الجنوبي للبيت الأبيض بألوان قوس قزح مساء أمس الثلاثاء بعد أن وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون الحماية الفدرالية للزواج من نفس الجنس.
قضت دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية في الكويت، بالسجن المؤبد على وافد مصري قتل زميليه السوريين في مطعم بالفنطاس، وفق ما ذكرت صحيفة "الراي" المحلية.
صدمت امرأة من خيرسون، مراسلة قناة "سكاي نيوز" البريطانية، بإجابتها على سؤال كيف أصبحت الحياة بعد سيطرة نظام كييف على المدينة بقولها: "أسوأ".
رصدت عدسات المصورين لحظة غريبة بين جو وجيل بايدن قبل خطابه الكبير احتفالا بالتوقيع على قانون زواج المثليين، حيث سلمته شيئا غامضا ابتلعه بسرعة.
أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء، أن المقاتلات الإسرائيلية قصفت قافلة أسلحة على الحدود السورية العراقية قبل عدة أسابيع".
أثارت القناة الألمانية "فيلت" (Welt)، الغضب بعدما ربطت في تقرير لها بين لاعبي منتخب المغرب وتنظيم الدولة (داعش)، بسبب طريقة احتفالهم بفوزهم على البرتغال في ربع نهائي مونديال قطر.
يواجه منتخب كرواتيا نظيره الأرجنتيني، اليوم الثلاثاء، على استاد لوسيل، في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022 المقام حاليا في قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الجاري.
صرح أستاذ علوم السياسة في المدرسة العليا للاقتصاد بجامعة الأبحاث الوطنية الروسية، فلاديمير باتيوك، بأن أنظمة "باتريوت" التي ستمد بها الولايات المتحدة أوكرانيا ليست "سلاحا معجزة".
أكدت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية في فورت وورث، اليوم الأربعاء، رصد 5 أعاصير في ولاية تكساس، مشيرة إلى أنه تم التبليغ عن 12 إعصارا منذ أمس الثلاثاء، لكن لم يتم تأكيدها بعد.
صرح الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني للنصر السعودي لكرة القدم، بأن أي مدرب سيكون سعيدا بتدريب كريستيانو رونالدو، وذلك تعليقا على تقارير ربطت فريقه بالتعاقد مع النجم البرتغالي.
قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مصر فخري الفقي، إن مجلس النواب ليس لديه نية لفرض أي زيادات ضريبية جديدة على دخل الأفراد خلال الفترة المقبلة، في ظل الظروف الراهنة.
يحتضن ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية، مساء اليوم الأربعاء، مباراة تاريخية بين منتخبي المغرب وفرنسا، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
أكد ليونيل ميسي، الثلاثاء، أنه سيخوض آخر مباراة له في كأس العالم لكرة القدم عندما تواجه الأرجنتين الفائز من مواجهة فرنسا والمغرب، في النهائي يوم الأحد المقبل في قطر.
يعيش منتخب المغرب لكرة القدم فترة ذهبية، حيث يواصل إنجازاته التاريخية غير المسبوقة عربيا وإفريقيا.
كشف موقع "القاهرة 24" المصري أقوال محققة بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في القضية المتهم فيها 18 شخصا، بينهم مسؤولون بارزون بوزارة الزراعة.
يبدو أن مرض "كوفيد-19" الحاد يشبه إلى حد ما الشيخوخة في دماغ الإنسان، وفقا لتحليل ما بعد الوفاة لـ 54 فردا سليما ومصابا.
أعلنت القوات المسلحة المصرية تولي قيادة قوة المهام المشتركة (153) والتي تتمثل مهامها في مكافحة أعمال التهريب والتصدي للأنشطة غير المشروعة.
ظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، عارضة الأزياء الشهيرة، في مقابلة إعلامية مع الصحفي، بيرس مورغان، شبه عارية، مكتفية فقط بارتداء حمالة صدر تحمل ألوان علم بلادها كرواتيا.
شهد المتحف المصري بالتحرير في مصر، الاحتفال بمراسم تسليم 176 عملة أثرية لأربع دول هي السعودية، والأردن، والعراق، والصين.
أكد الكاتب الأمريكي، والتر راسل ميد، أن الأزمة الأوكرانية يجب أن تنتهي بسلام دائم بمشاركة الولايات المتحدة.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولة صحية مغربية بوفاة سائحة فرنسية مساء اليوم الاثنين، إثر تعرضها لهجوم بالحجارة على يد رجل "تظهر عليه علامات الخلل العقلي" قرب الرباط.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن إمكانية انضمام تشيرنيغوف وأوديسا إلى روسيا يتحدد وفق اختيار المواطنين وقراراتهم، منوها بأن المهمة الأساسية هي حماية سكان دونيتسك ولوغانسك.
علق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في مصر أكرم بدر الدين، على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتحديد الحدود البحرية المصرية في البحر المتوسط.
حلق قائد منتخب الأرجنتين، النجم ليونيل ميسي، في سماء بلاده قبل أن يقود "التانغو" إلى نهائي كأس العالم 2022، على حساب كرواتيا (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء، في قطر.
أفادت شبكة "سي إن إن" الإعلامية الأمريكية بأن الولايات المتحدة قد ترسل أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.
كشفت تقارير أن وزارة الإنتاج الحربي المصرية على وشك التوصل إلى اتفاق مع الصين لإدخال صواريخ جو – جو PL-15 الصينية، خلف مدى الرؤية BVR ، لتجهيز مقاتلات "رافال" بها.
كشفت الخارجية السورية عن قيمة الخسائر المباشرة لاعتداءات القوات الأمريكية على أراضيها، وقالت إنها تبلغ 25.9 مليار دولار، منها 19.8مليار دولار حجم خسائر النفط والغاز المسروق.
علق مدير مركز تحليل تجارة الأسلحة، إيغور كوروتشينكو، على اعتزام "البنتاغون" توفير منظومات "باتريوت" لأوكرانيا، بأنه خطوة أساسية نحو التصعيد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
انتقد مستخدمو "تويتر" تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، المستمرة حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونيته "تدمير الشعب الأوكراني".
أظهرت بيانات البنك الدولي، أن موسكو قدمت، وللمرة الأولى منذ نحو 30 عاما، قرضا لإيران، بلغ بنهاية العام الماضي 6 ملايين دولار.
ظهر المشجع العماني محمد الحجري وهو أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في السلطنة، في فيديو طريف عقب مباراة كرواتيا والأرجنتين، أمس الثلاثاء، في نصف نهائي مونديال قطر.
إذا كنت من النوع الذي يفكر في أخذ غفوة لمدة "خمس دقائق أخرى" بعد سماع المنبه الأول في الصباح، فإن دراسة حديثة تقول إن هذا قد يعني خبرا سيئا لصحتك.
نفى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، حصول لاعبي المنتخب السعودي على مكافآت ضخمة عقب الفوز على المنتخب الأرجنتيني، في نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
كشف مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي ماجد موسى، عن كمية الذهب والدولارات المسموح بدخولها عبر المطارات حتى لا يقع الراكب تحت طائلة القانون.
أبدى لويس إنريكي، الذي أقيل من تدريب منتخب إسبانيا عقب الخسارة أمام المغرب في ثمن نهائي مونديال قطر، إعجابه بمستوى لاعبي "أسود الأطلس" خلال النهائيات الحالية.
أكد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية بمصر، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالجيش المصري، أن تولي مصر قيادة مهام القوة المشتركة 153 يؤكد أنها القوة الأكبر، بعد أمريكا، في البحر الأحمر.
نشر جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في مصر، إعلانا في عدد من الصحف الحكومية عن طرح للمزاد قطع أراض مميزة على ضفاف النيل.
قالت الدفاع الروسية إنه تم حباط عدة محاولات هجومية أوكرانية في عدة محاور وتم استهداف نحو 300 مسلح بين قتيل وجريح وتمت السيطرة على الجزء الرئيسي من نقطة فوديان باتجاه دونيتسك.
نشرت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، سلسلة تغريدات عن المنتخب المغربي وصفتها بأنها "بعيدة عن العاطفة" تناولت فيها إنجازات "أسود الأطلس".
تقدم المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، وتحقيقه الفوز تلو الآخر ليصل للدور نصف النهائي، جعل أحلام المغاربة تكبر وتتعاظم.
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، عمرو نذير سالم قرارا بتحديد أسعار المحروقات في البلاد.
تعرض وزير المالية السودان،ي جبريل إبراهيم، أمس الاثنين، إلى موقف محرج، عقب انقطاع التيار الكهربائي أثناء كلمته أمام تجمع اقتصادي عربي بقاعة الصداقة في الخرطوم.
كتبت سفيتلانا أنيستراتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن الوضع على خط التماس والخسائر التي تتكبدها أوكرانيا في دونباس.
كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، عن الأسباب التي تدفع السعودية والصين إلى التخلي عن الدولار في المعاملات التجارية بينهما.
طلب مكتب المدعي العام يوم الثلاثاء، ثلاث سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ضد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، لإعادة المحاكمة في باريس، بتهمة الفساد في قضية "التنصت على المكالمات الهاتفية".
أثارت عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، "أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية" الجدل بارتدائها لباسا فاضحا في قطر، مستضيفة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وجه المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي، رسالة للجماهير المغربية، قبل المباراة التي ستجمع "أسود الأطلس" بالمنتخب الفرنسي، في وقت لاحق اليوم، في نصف نهائي مونديال "قطر 2022".
أعلنت الجريدة الرسمية في مصر موافقة وزير الداخلية محمود توفيق، بالسماح لـ 63 مواطنا، بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظ 42 منهم بالجنسية المصرية.
أرسلت الصين عددا قياسيا من القاذفات ذات القدرات النووية إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية، بعد أيام على حظر بكين دخول أي واردات تايوانية إضافية، في مؤشر جديد على تدهور العلاقات.
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