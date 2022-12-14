بالفيديو.. تساقط كثيف للثلوج في موسكو

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شهدت العاصمة الروسية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء تساقطا كثيفا للثلوج مجددا بعد أن غمرت مياه الأمطار شوارعها الاثنين 12 ديسمبر.

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المصدر: RT