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بالفيديو.. تساقط كثيف للثلوج في موسكو

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شهدت العاصمة الروسية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء تساقطا كثيفا للثلوج مجددا بعد أن غمرت مياه الأمطار شوارعها الاثنين 12 ديسمبر.

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المصدر: RT

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