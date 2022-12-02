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شرطة بغداد تطيح بعصابة الصيدليات

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شرطة بغداد تطيح بعصابة الصيدليات
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تمكنت أجهزة الأمن العراقية من الإطاحة بعصابة تخصصت في سرقة الصدليات في العاصمة بغداد تحت جنح الظلام.

وأظهرت مشاهد رصد أربعة من أفراد هذه العصابة المنظمة أثناء عمليات سرقة سابقة، حيث ظهر هؤلاء في كاميرات المراقبة متخفين ويغطون وجوههم، وفي يد بعضهم سلاح ناري.

يستعمل أفراد هذه العصابة دراجة نارية في تنقلاتهم أثناء عمليات السطو، ويوزعون المهام فيما بينهم، وحين يختارون هدفا محددا يأتون متسترين بالظلام يكسرون أقفال الصيدليات ويحطمون أبوابها ويحملون ما يجدون من أموال وأدوية، ويكسرون الخزائن لتصل أيديهم إلى ما بداخلها.

وبعد أن أكملت أجهزة الأمن العراقية في العاصمة بغداد تحرياتها واستدلالاتها، جرت مداهمتم والقبض عليهم وإيداعهم المكان المناسب لهم، خلف القضبان.

المصدر: دجلة 

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