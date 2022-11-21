لقطات توثق ضربات إيرانية على قواعد كردية في العراق

أعلنت إيران اليوم الإثنين أن الضربات الأخيرة التي شنتها على قواعد المعارضة الكردية في شمال العراق كانت ضرورية لحماية حدود البلاد.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، محمد نظيف قادري، إن الضربة الإيرانية مساء الأحد قتلت عضوا في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن مقرات تابعة لثلاثة أحزاب إيرانية معارضة تعرضت لقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة، الليلة الماضية، داخل إقليم كردستان شمال العراق.

وتتهم الحكومة الإيرانية هذه الجماعات المعارضة بإثارة الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ 16 سبتمبر إثر وفاة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل قوات الشرطة.

المصدر: وكالات