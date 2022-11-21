مشهد لصفعة ماكرون الشهيرة من زاوية جديدة

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مشهدا للصفعة التي تلقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء جولة تفقدية في لادروم الفرنسية في يونيو عام 2021، التقط من زاوية جديدة.

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وفيما روّج البعض لمقطع الفيديو على أنه جديد، تبين أن الحدث قديم، إلا أن المشهد التقط من زاوية جديدة.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان تلقى صفعة من مواطن خلال تلك الجولة، في حادثة شبيهة بأخرى كان تعرض لها في عام 2016 حين كان يتولى وزارة الاقتصاد، حيث رشق ببيض أصابت إحداها رأسه.

وتكرر "هجوم البيض" ضد ماكرون في عام 2017 بنفس الطريقة تماما.

المصدر: RT