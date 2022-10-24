مشاهد جديدة لانزلاق طائرة كورية جنوبية في الفلبين

علقت طائرة متضررة تابعة لشركة "كوريان إير" الكورية الجنوبية في العشب في مطار "ماكتان سيبو" الفلبيني بعد خروجها عن المدرج ليلة الأحد الاثنين.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم البالغ عددهم 11 و162 راكبا الذين كانوا على متن الطائرة.

وألغيت عشرات الرحلات الجوية كما أغلق مطار ماكتان الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحاما في البلاد بسبب الطائرة العالقة في المدرج الوحيد.

وتعرضت الطائرة لأضرار شديدة في مقدمتها وأجزاء أخرى منها.

وقالت الخطوط الجوية الكورية إن الطائرة حاولت الهبوط مرتين في طقس سيء وخرجت عن المدرج في المحاولة الثالثة.

المصدر: AP