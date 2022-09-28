لحظة تعرض مواقع كردية لقصف إيراني

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان أن قصفا إيرانيا بطائرة مسيرة في شمال العراق، اليوم الأربعاء، أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 32 آخرين بجروح.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن القصف استهدف "مواقع لأحزاب كردية إيرانية معارضة تنتقد قمع التظاهرات في إيران".

من جانبها قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحطة البث الإيرانية إن الحرس الثوري الإيراني استهدف قواعد جماعة انفصالية في شمال العراق "بصواريخ دقيقة" و "طائرات مسيرة انتحارية".

وكانت الحكومة العراقية، وحكومة إقليم كردستان أدانتا القصف، الذي نفذته وفق بغداد "عشرون طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة" وطال "أربع مناطق في إقليم كردستان العراق".

المصدر: وكالات