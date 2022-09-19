خلال جنازة إليزابيث الثانية: كل الوجوه عابسة إلا بايدن "يقلد أوباما"

يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان في مزاج مرح خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

حيث رصدت الكاميرات بايدن والابتسامة تعلو محياه بينما كانت بقية الوجوه عابسة بانتظار وصول نعش الملكة، اليوم الاثنين في كنيسة وستمنستر آبي.

وقارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ابتسامة الرئيس الأمريكي الحالي بالطريقة التي ضحك بها باراك أوباما في جنازة نيلسون مانديلا، والتي أثار حينها حفيظة الكثيرين الذين رأو في تصرفه قلة احترام للميت.

المصدر: RT