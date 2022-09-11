القوات الروسية تغتنم ناقلة جند مدرعة أمريكية

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدبابات الروسية تمكنت من تدمير دبابتين أوكرانيتين وإصابة ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز M-113 ، وتم إخلاؤها كغنيمة قتالية.

نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات للنشاط القتالي لأطقم الدبابات من الدائرة العسكرية الجنوبية.

ووفقا للوزارة، قامت هذه الدبابات الروسية بالتصدي لهجوم مضاد نفذته القوات الأوكرانية على الاتجاه الجنوبي للعملية العسكرية الخاصة، وتمكنت من تدمير العدو الذي حاول اختراق دفاعاتنا. وخلال المواجهة تمت إصابة 3 آليات مدرعة للعدو- دبابتين وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع. وتم إجلاء هذه المدرعة الأمريكية المدرعة إلى الداخل كغنيمة قتالية.

ونوهت الوزارة، بان الجيش الروسي يحتفل في الأحد الثاني من سبتمبر، "بيوم رجال الدبابات".

المصدر: نوفوستي