الحوثيون يستعرضون صواريخ وطائرات مسيرة وألغاما في عرض عسكري واسع

عرض الحوثيون صواريخ أرضية مضادة للسفن وطائرات مسيرة وألغاما أثناء العرض العسكري واسع النطاق في الحديدة.

وشارك نحو 25 ألف جندي من الجيش والبحرية والقوات الجوية في العرض العسكري، وهو أكبر عرض ينظمه الحوثيون منذ بدء سريان وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة في أوائل أبريل الماضي.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة التي تشرف على الالتزام بالاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن وقف الأعمال القتالية عن قلقها العميق إزاء العرض العسكري الذي جرى في الحديدة.

المصدر: AP