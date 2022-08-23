شاهد بالفيديو.. غرق يخت فاخر في البحر الأيوني قبالة سواحل إيطاليا

نشر خفر السواحل الإيطالي لقطات تظهر غرق يخت فاخر بطول 40 مترًا في البحر الأيوني قبالة ساحل إيطاليا الجنوبي

قال مصدر في خفر السواحل إنهم نسقوا عملية الإنقاذ "في الأيام السابقة" لمحاولة سحب وانتشال اليخت الغارق، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وغرق اليخت على بعد حوالي 17 كيلومترًا من ميناء كاتانزارو الإيطالي.

وأفاد خفر السواحل بأنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم والركاب على متن اليخت، ولم يتضح سبب غرقه لحد الآن.

المصدر: أ.ب.