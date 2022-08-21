شويغو يطلع على نماذج جديدة للأسلحة الروسية على هامش معرض منتدى الجيش 2022

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نماذج جديدة للأسلحة الروسية في معرض منتدى "الجيش-2022" العسكري التقني الدولي في حديقة باتريوت بالقرب من موسكو.

وأطلع شويغو على أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يتم تثبيتها على طائرة بدون طيار للتغلب على الدفاعات الجوية للعدو.

كما تفقد وزير الدفاع الروسي مجموعة من الوحدات القتالية التي يتم التحكم فيها عن بعد.

وعرض وانغ هونغ جون العقيد في المديرية الرئيسية لتطوير الأسلحة والمعدات العسكرية في الصين لوزير الدفاع الروسي نماذج للمعدات العسكرية الرئيسية التي يستخدمها جيش التحرير الشعبي.

المصدر: وكالات