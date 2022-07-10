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قديروف يزور السعودية لأداء مناسك الحج

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نشر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف في صفحته الرسمية على موقع تلغرام لقطات لزيارته إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية فإن قديروف وصل إلى المنورة يوم الجمعة، وقام بزيارة المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة فيه.

وبعد هذه الزيارة غادر رئيس الشيشان المدينة المنورة متوجها إلى جدة حيث كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، مدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وكالات

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