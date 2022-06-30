القوات الأوكرانية تتدرب على الأسلحة في بريطانيا

يشارك أكثر من 450 جنديا أوكرانيا في التدريبات على الأسلحة مع الجيش البريطاني في إنجلترا، حيث تلقوا تعليمات حول كيفية استخدام الأسلحة المختلفة التي قدمتها بريطانيا لأوكرانيا.

وتشمل هذه الأسلحة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة (MLRS) ومدافع خفيفة من طراز L119 وهو مدفع هاوتزر بريطاني الصنع تم تعديله لإطلاق الذخائر الأمريكية.

وبالإضافة إلى التدريب على الأسلحة، أعلن الجيش البريطاني أن لديه القدرة على تدريب مشاة الجنود الأوكرانيين كل 120 يوما، إذا يتطلب الأمر ذلك.

المصدر: RT + AP