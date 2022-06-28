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تركيا تدعم ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف "الناتو"

هل يشعل الدعم الغربي لأوكرانيا حربا مع روسيا؟

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