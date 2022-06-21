لأول مرة.. كوريا الجنوبية تطلق أول صاروخ فضائي محلي الصنع

أطلقت كوريا الجنوبية أول صاروخ فضائي محلي الصنع، اليوم الثلاثاء، في ثاني محاولة منها، بعد عدة أشهر من فشل تجربة أولى لوضع حمولة الصاروخ في المدار.

وأفادت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية بأن المركبة الفضائية "نوري" التي يبلغ وزنها 200 طن، أطلقت من مركز "نارو" للفضاء في بلدة غوهيونغ الساحلية الجنوبية على بعد 473 كيلومترا جنوب سيئول في الساعة 4:00 بالتوقيت المحلي.

المصدر: وكالات