القوات الروسية تدمر مدافع هاوتزر أمريكية "M777"

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وثق فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية تدمير مدافع هاوتزر أمريكية M-777 عيار 155 ملم حصلت عليها القوات الأوكرانية مؤخرا من الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن وحدات استطلاع المدفعية الروسية حددت إحداثيات مواقع إطلاق النار لمدافع الهاوتزر عيار 155 ملم المصنوعة في الولايات المتحدة وتم تدميرها بضربات المدفعية.

وأضافت الوزارة أن المدفعية الروسية دمرت 15 مدفع هاوتزر من طراز M-777 خلال 24 ساعة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية