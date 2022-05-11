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طلعات قتالية لمقاتلات "سو-35 إس" تستهدف منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية

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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق طلعات قتالية لمقاتلات "سو-35 إس" متعددة الوظائف لتدمير منشآت البنية التحتية العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية.

وأضافت الوزارة أن أطقم مقاتلات "سو-35 إس" خلال أدائها المهام الجوية نفذت عمليات كشف وتدمير لمنشآت الدفاع الجوي التابعة للقوات الأوكرانية.

وأشارت الوزارة إلى أن أطقم مقاتلات "سو-35 إس" تواصل تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية باستخدام أسلحة الصواريخ والقنابل.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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