طائرة "فوربوست" المسيرة تشارك في تدمير المعدات العسكرية الأوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر استخدام درون الاستطلاع الضارب "فوربوست" في القتال أثناء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأفادت الوزارة بأن الطائرة المسيرة شاركت في تدمير عدد من المعدات العسكرية الأوكرانية حيث قامت بنقل إحداثيات الأهداف المكتشفة لتنفيذ هجوم باستخدام أسلحة عالية الدقة فيما بعد.

وحسب الوزارة فإن الطائرات المسيرة التي تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة، تنفذ عمليات الاستطلاع وتصحيح في إطلاق النار وكذلك الاستخدام القتالي للأسلحة ضد الأهداف المعادية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية