من داخل قاعدة كتيبة "آزوف" المتطرفة

أجرت لجنة التحقيق الروسية عملية تفتيش في مقرين تابعين لكتيبة آزوف الأوكرانية المتطرفة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وخلال عملية التفتيش عثر المحققون على وثائق تحوي معلومات عن أفراد الكتيبة بالإضافة إلى أسلحة أمريكية وليتوانية الصنع منها أكثر من 10 آلاف طلقة وأكثر من 200 قنبلةٍ يدوية، و48 لغما مضادا للدبابات، و12 قاذفة قنابل فضلا عن مدفعين من طراز دي عشرون.

وتم تسليم الأسلحة إلى السلطات في جمهورية دونيتسك، كما عثر المحققون على كتيبات ذات مضمون قومي متطرف، ورموز نازية.

المصدر: وكالات