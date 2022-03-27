الدفاع الروسية تعرض فيديو لتدمير مستودعات عسكرية أوكرانية بقاذفة "سو-25"

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر تدمير طائرة هجومية روسية من طراز "سو-25" لمستودعات عسكرية أوكرانية خلال قصف ليلي.

وظهرت في اللقطات، لحظة إقلاع القاذفة وانطلاقها لتنفيذ مهمة قتالية ليلية.

ثم يظهر تسجيل من جهاز التصويب في الطائرة، عملية إصابة الهدف بصواريخ غير موجهة.

وظهرت في اللقطات التالية، عملية تسجيل إصابة هدف قامت بها طائرة بدون طيار، وفيها ظهرت أيضا القاذفة وهي تهاجم الهدف.

وقالت الوزارة: "دمرت أطقم الطائرات الهجومية من طراز Su-25 التابعة للقوات الجوية الروسية مخازن بذخيرة وأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية. وتم قصف الأهداف البرية بصواريخ جوية".

المصدر: نوفوستي