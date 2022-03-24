دوريات عسكرية روسية في مقاطعة كييف

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر دوريات القوات الروسية وتنظيم سلامة تحركات القوافل العسكرية في منطقة كييف.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه يتم إيلاء اهتمام خاص إلى نقاط التفتيش المجهزة بشكل خاص حيث يقوم العسكريون بعمل الحراسة ليلا ونهارا ويفحصوون المركبات من أجل منع تحركات القوميين المسلحين الذين يواصلون الاعتداءات على المدنيين. كما يضمن العسكريون تسليم البضائع الإنسانية وإجلاء اللاجئين.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية