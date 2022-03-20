مصر تكشف النقاب عن 5 مقابر أثرية بسقارة

كشفت مصر اليوم السبت النقاب عن مقابر أثرية تم العثور عليها بمنطقة سقارة، تعود إلى فترة الدولة القديمة وعصر الانتقال الأول وتتميز بنقوشها الملونة.

إقرأ المزيد

وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المقابر المكشوفة كانت مخصصة لكبار المسؤولين بمن فيهم حكام إقليميون ومشرفون على القصر في مصر القديمة.

وتظهر لقطات نشرتها وزارة السياحة والآثار المصرية جدرانا مزينة بنقوش هيروغليفية وصورا لحيوانات مقدسة وأدوات الحياة ما بعد الموت التي استخدمها المصريون القدماء.

المصدر: AP