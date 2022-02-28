مدينة أوكرانية: سكان محليون يمنعون حاملي السلاح من الاحتماء بمنازلهم
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نشرت صفحة "مناوب خاركوف" على "تيك توك" تسجيل فيديو متداول لسكان محليين بمدينة خاركوف الأوكرانية يحاولون منع حاملي السلاح الجدد من الاختباء في أبنيتهم.
ويأتي ذلك في ظل حديث عن اتفاق مع القوات الروسية لمنع سقوط مدنيين.
المصدر: صفحة مناوب خاركوف على تيك توك
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