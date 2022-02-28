 
مباشر
عاجل
أردوغان: مصممون على استخدام صلاحيتنا بموجب اتفاقية مونترو فيما يتعلق بحركة السفن في المضائق

مدينة أوكرانية: سكان محليون يمنعون حاملي السلاح من الاحتماء بمنازلهم

فيديوهات

مدينة أوكرانية: سكان محليون يمنعون حاملي السلاح من الاحتماء بمنازلهم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/shsu

نشرت صفحة "مناوب خاركوف" على "تيك توك" تسجيل فيديو متداول لسكان محليين بمدينة خاركوف الأوكرانية يحاولون منع حاملي السلاح الجدد من الاختباء في أبنيتهم.

ويأتي ذلك في ظل حديث عن اتفاق مع القوات الروسية لمنع سقوط مدنيين.

المصدر: صفحة مناوب خاركوف على تيك توك

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا