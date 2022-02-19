إسبانيا ترسل 4 مقاتلات إلى شرق أوروبا

أرسلت إسبانيا طائرات حربية إلى بلغاريا للقيام بدوريات جوية مشتركة في إطار جهود الناتو لتعزيز دفاعات الجناح الشرقي للحلف.

وهبطت 4 مقاتلات من طراز Eurofighter EF-2000 Typhoon II التابعة للقوات الجوية الإسبانية في بداية هذا الأسبوع في قاعدة غراف إعناتيفو الجوية البلغارية.

وسينفذ 130 جنديا إسبانيا مهام الدورية الجوية المعززة مع حلفائهم البلغاريين.

المصدر: AP