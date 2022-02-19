لحظة وقوع حادث قطار في فلوريدا الأمريكية
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لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة في حادثين منفصلين لقطارين، وقعا بفارق أقل من 12 ساعة في ولاية فلوريدا الأمريكية.
ونشرت شركة برايت لاين مقطع فيديو التقط من داخل قطار يوثق لحظة اصطدامه بسيارة صباح يوم الأربعاء، مما أدى إلى نقل السائق إلى المستشفى بإصابات خطيرة.
ووفقا لمعلومات شركة السكك الحديدية فإن هذا الحادث أدى إلى انقسام عربة القطار إلى نصفين.
المصدر: AP
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