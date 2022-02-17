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البرازيل.. فيضانات عارمة تتسبب بانهيار أرضي في ريو دي جانيرو

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التقط أحد السكان المحليين في بتروبوليس بولاية ريو دي جانيرو مشاهد درامية لفيضانات وانهيار أرضي أودى بحياة العشرات من الأشخاص في البرازيل.

وأعلنت السلطات المحلية يوم الأربعاء أن حصيلة قتلى الانهيارات الطينية والفيضانات المدمرة التي اجتاحت منطقة جبلية بولاية ريو دي جانيرو وصلت إلى 44 شخصا.

المصدر: AP

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