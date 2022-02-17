البرازيل.. فيضانات عارمة تتسبب بانهيار أرضي في ريو دي جانيرو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sey7
التقط أحد السكان المحليين في بتروبوليس بولاية ريو دي جانيرو مشاهد درامية لفيضانات وانهيار أرضي أودى بحياة العشرات من الأشخاص في البرازيل.
وأعلنت السلطات المحلية يوم الأربعاء أن حصيلة قتلى الانهيارات الطينية والفيضانات المدمرة التي اجتاحت منطقة جبلية بولاية ريو دي جانيرو وصلت إلى 44 شخصا.
المصدر: AP
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.