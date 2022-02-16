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الحوثيون ينشرون مشاهد لإطلاق المسيّرات باتجاه السعودية والإمارات

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نشرت حركة أنصار الله الحوثية يوم الثلاثاء مشاهد مصورة قالت إنها لإطلاق طائرات مسيّرة باتجاه السعودية والإمارات.

المصدر: رابتلي

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