الحوثيون ينشرون مشاهد لإطلاق المسيّرات باتجاه السعودية والإمارات
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نشرت حركة أنصار الله الحوثية يوم الثلاثاء مشاهد مصورة قالت إنها لإطلاق طائرات مسيّرة باتجاه السعودية والإمارات.
المصدر: رابتلي
نشرت حركة أنصار الله الحوثية يوم الثلاثاء مشاهد مصورة قالت إنها لإطلاق طائرات مسيّرة باتجاه السعودية والإمارات.
المصدر: رابتلي
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