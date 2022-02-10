أول تحليق لمروحية "بلاك هوك"بلا طيار
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أعلنت وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية (داربا) عن نجاح أول تحليق من نوعه لمروحية "بلاك هوك" ذاتية القيادة بلا طيار.
On Feb. 5, @Sikorsky and @DARPA made history with the first uninhabited Black Hawk flight.— Lockheed Martin (@LockheedMartin) February 8, 2022
Watch below to learn more. pic.twitter.com/iyk87hqqxJ
المصدر: twitter.com/LockheedMartin
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