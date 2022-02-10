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أول تحليق لمروحية "بلاك هوك"بلا طيار

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أعلنت وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية (داربا) عن نجاح أول تحليق من نوعه لمروحية "بلاك هوك" ذاتية القيادة بلا طيار.

المصدر: twitter.com/LockheedMartin

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