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نشر منظومات "إس 400" الروسية في بيلاروس قبيل انطلاق مناورات "العزم الاتحادي 2022" العسكرية

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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طواقم منظومات صواريخ "إس-400" الروسية مستعدة لدخول الخدمة العسكرية على أرض مقاطعة بريست في بيلاروس.

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يجري ذلك ضمن اختبار جاهزية قوات "دولة الاتحاد" الروسية البيلاروسية وقبيل انطلاق التدريبات البيلاروسية الروسية المشتركة "العزم الاتحادي 2022".

المصدر: "رابتلي" + وزارة الدفاع الروسية

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