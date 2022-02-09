نشر منظومات "إس 400" الروسية في بيلاروس قبيل انطلاق مناورات "العزم الاتحادي 2022" العسكرية
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طواقم منظومات صواريخ "إس-400" الروسية مستعدة لدخول الخدمة العسكرية على أرض مقاطعة بريست في بيلاروس.
يجري ذلك ضمن اختبار جاهزية قوات "دولة الاتحاد" الروسية البيلاروسية وقبيل انطلاق التدريبات البيلاروسية الروسية المشتركة "العزم الاتحادي 2022".
المصدر: "رابتلي" + وزارة الدفاع الروسية
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