شاهد.. اللحظات الأولى للانفجار في أبوظبي

انتشرت مساء الثلاثاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة وقوع انفجار في أحد مباني العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويظهر الفيديو لحظة وقوع انفجار وهو يهز أعلى طابق لبناية في حي حمدان حيث تم توثيق وميض ناري يليه تصاعد لأعمدة الدخان وسط تضارب للأنباء حول سبب الحادث.

وفي غضون ذلك أفادت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية بأن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني سيطرت على حريق في بناية بشارع حمدان ولم يؤد الحادث إلى وقوع إصابات، مبينة أنه ناتج عن انفجار أسطوانة غاز.

كما وثقت مقاطع فيديو أخرى هروع سيارات لقوات الأمن وخدمتي الإسعاف والإطفاء إلى الموقع.

حريق في فندق في أبوظبي

في الإمارات نتج عنه انفجار

نتيجة الحريق

استغله مطايا خامنئي وأذنابه

في الترويج بأنه هجوم صاروخي

أنت حرر بلدك أول

ونفسك يا مطي

من هيمنة إيران على وطنك

وانتهاك سيادته

بدلاً من الشماتة بالآخرين

والمزايدة عليهم !!

وعلى فكرة الـ👞جاهزة

لكل مطي اشوفه في المنشن pic.twitter.com/TA9Dyn5O8u — الودعاني (@77mKsa77) February 8, 2022

#الامارات_تقصف🔥🔥🔥

صحفيون برازيليون يغطون كأس العالم للأندية في أبوظبي ينشرون مقاطع فيديو تظهر انفجارا بمبنى وتصاعد الدخان منه. pic.twitter.com/FHFHUYPMTp — abd allatheef harb (@Abdoko99) February 8, 2022

فيديو متداول لما قيل إنه هجوم على #أبوظبي قبل قليل pic.twitter.com/8Zwz1gX1FF — علاء الصالح (@AlaaElsaleh) February 8, 2022

حالة ارباك غير مسبوقة في عاصمة الحمارات #ابوظبي كون الانفجار اللي حصل في فندق وسط المدينة .. pic.twitter.com/1av46ySOoX — عبدالحفيظ شرف (@haf20214) February 8, 2022

المصدر: "تويتر" + "وام"