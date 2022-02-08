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شاهد.. اللحظات الأولى للانفجار في أبوظبي

فيديوهات

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انتشرت مساء الثلاثاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة وقوع انفجار في أحد مباني العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويظهر الفيديو لحظة وقوع انفجار وهو يهز أعلى طابق لبناية في حي حمدان حيث تم توثيق وميض ناري يليه تصاعد لأعمدة الدخان وسط تضارب للأنباء حول سبب الحادث.

وفي غضون ذلك أفادت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية بأن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني سيطرت على حريق في بناية بشارع حمدان ولم يؤد الحادث إلى وقوع إصابات، مبينة أنه ناتج عن انفجار أسطوانة غاز.

كما وثقت مقاطع فيديو أخرى هروع سيارات لقوات الأمن وخدمتي الإسعاف والإطفاء إلى الموقع.

المصدر: "تويتر" + "وام"

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