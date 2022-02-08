شاهد.. اللحظات الأولى للانفجار في أبوظبي
انتشرت مساء الثلاثاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة وقوع انفجار في أحد مباني العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ويظهر الفيديو لحظة وقوع انفجار وهو يهز أعلى طابق لبناية في حي حمدان حيث تم توثيق وميض ناري يليه تصاعد لأعمدة الدخان وسط تضارب للأنباء حول سبب الحادث.
وفي غضون ذلك أفادت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية بأن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني سيطرت على حريق في بناية بشارع حمدان ولم يؤد الحادث إلى وقوع إصابات، مبينة أنه ناتج عن انفجار أسطوانة غاز.
كما وثقت مقاطع فيديو أخرى هروع سيارات لقوات الأمن وخدمتي الإسعاف والإطفاء إلى الموقع.
حريق في فندق في أبوظبي— الودعاني (@77mKsa77) February 8, 2022
في الإمارات نتج عنه انفجار
نتيجة الحريق
استغله مطايا خامنئي وأذنابه
في الترويج بأنه هجوم صاروخي
أنت حرر بلدك أول
ونفسك يا مطي
من هيمنة إيران على وطنك
وانتهاك سيادته
بدلاً من الشماتة بالآخرين
والمزايدة عليهم !!
وعلى فكرة الـ👞جاهزة
لكل مطي اشوفه في المنشن pic.twitter.com/TA9Dyn5O8u
#الامارات_تقصف🔥🔥🔥— abd allatheef harb (@Abdoko99) February 8, 2022
صحفيون برازيليون يغطون كأس العالم للأندية في أبوظبي ينشرون مقاطع فيديو تظهر انفجارا بمبنى وتصاعد الدخان منه. pic.twitter.com/FHFHUYPMTp
Live video explosion in #AbuDhabi#ابو_ظبيpic.twitter.com/MQq9Vo9dVc— علي حمزة | #المصافحة_إعتراف #فلسطين_قضيتي 🇱🇧 (@alihamze01) February 8, 2022
فيديو متداول لما قيل إنه هجوم على #أبوظبي قبل قليل pic.twitter.com/8Zwz1gX1FF— علاء الصالح (@AlaaElsaleh) February 8, 2022
حالة ارباك غير مسبوقة في عاصمة الحمارات #ابوظبي كون الانفجار اللي حصل في فندق وسط المدينة .. pic.twitter.com/1av46ySOoX— عبدالحفيظ شرف (@haf20214) February 8, 2022
المصدر: "تويتر" + "وام"
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