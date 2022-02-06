لحظة ثوران بركان في شرق روسيا
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ثار بركان أبيكو الواقع في أحد جزر الكوريل بشرق روسيا، حيث سجل أحد السكان المحليين مشاهد لسحب من البخار والرماد تتصاعد في الهواء.
ويقع بركان إيبكو في مرتفعات فيرنادسكي ويعتبر أحد أكثر البراكين نشاطا في جزر الكوريل، حيث سجل الثوران الأخير له في نهاية العام الماضي عندما وصل عمود الدخان إلى كيلومترين ونصف.
المصدر: رابتلي
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