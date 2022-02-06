طائرة عسكرية أمريكية تهبط في بولندا

هبطت طائرة عسكرية أمريكية من طراز Boeing C17A Globemaster III فى مطار رزيسزو- ياشونكا بجنوب شرق بولندا اليوم الأحد.

وتظهر لقطات من المكان نزول الجنود وتفريغ المعدات العسكرية.

ووفقا لواشنطن سيتم إرسال ما لا يقل عن 2000 جندي إلى أوروبا الشرقية من الولايات المتحدة لتقديم الدعم لحلف شمال الأطلسي.

وأشار وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك إلى أن قوات الجيش الأمريكي ستنتشر في جنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

المصدر: رابتلي