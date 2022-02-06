الرئيس الصيني يلتقي ولي عهد أبو ظبي
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التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بكين يوم السبت عقب وصوله إلى الصين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022.
وخلال اللقاء بحث الطرفان تنمية التعاون الثنائي خصوصا في المجال الاستثماري والاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والصين، إضافة إلى القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: وكالات
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