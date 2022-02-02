قوات بريطانية تجري تدريبات في بولندا
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أجرى جنود من فرقة حرس التنين الملكي التابعة للجيش البريطاني تم نشرهم في بولندا كجزء من مجموعة قتالية للتواجد الأمامي الموسع التابعة لحلف الناتو تدريبات في أورزيش يوم الثلاثاء.
وتجري هذه التدريبات تحت إشراف الولايات المتحدة.
وزادت بريطانيا عدد قواتها المسلحة في جميع أنحاء أوروبا ردا على التوترات المتصاعدة بين روسيا وأعضاء حلف الناتو.
المصدر: رابتلي
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