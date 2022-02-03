انطلاق احتفالات "عشرة الفجر" في طهران
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أقيمت يوم الثلاثاء احتفالات بمناسبة "عشرة الفجر" في ضريح الإمام الخميني إحياء للذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.
وشارك الآلاف، بينهم مسؤولون إيرانيون وقادة عسكريون رفيعو المستوى في الاحتفالات.
وتقام هذه الاحتفالات بمناسبة ذكرى عودة الإمام الخميني من المنفى إلى طهران يوم 1 فبراير 1979، والذي مهد لقيام الثورة الإسلامية في البلاد.
وتحتفل إيران كل عام بالأحداث التي أدت لقيام الثورة الإسلامية لمدة 10 أيام ابتداء من 1 فبراير، وهي الفترة المعروفة باسم "عشرة الفجر".
المصدر: رابتلي
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