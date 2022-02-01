شاهد.. متظاهرون يطالبون بالإفراج عن جورج عبد الله ويقتحمون موكب السفيرة الفرنسية لدى لبنان

اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن وعشرات المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن جورج عبد الله يوم الاثنين خلال اعتصام ضد السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غوريو خلال زيارة لها إلى مدينة صيدا.

وتظهر اللقطات المصورة، لحظة وصول غوريو إلى سينما إشبيلية، وسط اشتباكات بين القوى الأمنية ومحتجين يطالبون بالإفراج عن جورج عبد الله.

وتمكنت سفيرة فرنسا من دخول مبنى السينما بمواكبة أمنية كبيرة.

ولا يزال اللبناني جورج عبد الله مسجونا في فرنسا منذ 38 عاما، ورغم انتهاء مدة محكوميته، وحصوله على حكم بالإفراج المشروط عام 1999 إلا أن السلطات القضائية الفرنسية ترفض إخلاء سبيله.

واعتقلت السلطات الفرنسية جورج عام 1984، ثم حكم عليه بالمؤبد عام 1987 بتهمة التواطؤ في أعمال "إرهابية" والمشاركة في اغتيال دبلوماسي إسرائيلي وآخر أمريكي.

المصدر: رابتلي