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نهاية الشوط الأول من مباراة مصر والمغرب بتقدم "أسود الأطلس" بهدف دون مقابل

صغير نمر يتجول في ضواحي موسكو

فيديوهات

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باشرت فرق الطوارئ البحث عن صغير نمر في إحدى ضواحي موسكو بعد فيديو التقطه أحد السكان لنمر شارد في ليل مثلج، فيما تتضارب الأنباء حول هوية صاحبه، أو السيرك الذي لم يلحظ اختفاءه.

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