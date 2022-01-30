صغير نمر يتجول في ضواحي موسكو

باشرت فرق الطوارئ البحث عن صغير نمر في إحدى ضواحي موسكو بعد فيديو التقطه أحد السكان لنمر شارد في ليل مثلج، فيما تتضارب الأنباء حول هوية صاحبه، أو السيرك الذي لم يلحظ اختفاءه.

Тигрёнок вышел погулять и напугал водителя. Ночное рандеву с хищником состоялось у жителя деревни Ермолино по дороге домой.



Возможно, у тигрёнка экскурсия до местного курятника pic.twitter.com/0avHj67sUE — Мослента (@moslenta) January 29, 2022