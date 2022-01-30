صغير نمر يتجول في ضواحي موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sa0s
باشرت فرق الطوارئ البحث عن صغير نمر في إحدى ضواحي موسكو بعد فيديو التقطه أحد السكان لنمر شارد في ليل مثلج، فيما تتضارب الأنباء حول هوية صاحبه، أو السيرك الذي لم يلحظ اختفاءه.
Тигрёнок вышел погулять и напугал водителя. Ночное рандеву с хищником состоялось у жителя деревни Ермолино по дороге домой.— Мослента (@moslenta) January 29, 2022
Возможно, у тигрёнка экскурсия до местного курятника pic.twitter.com/0avHj67sUE
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.