الآلاف يخرجون إلى شوارع صنعاء احتجاجا على الحصار بعد غارات للتحالف خلفت عشرات القتلى

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع صنعاء الجمعة احتجاجا على الغارات الجوية الأخيرة التي نفذها التحالف بقيادة السعودية، وفقاً لما عرضته اللقطات الجوية التي بثتها قناة المسيرة.

واستهدفت الغارات الجوية، يوم الجمعة، مركز احتجاز في محافظة صعدة، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص حسب ما قالت جمعية الصليب الأحمر. ومن المتوقع أن ترتفع أعداد القتلى والجرحى بحسب المصدر ذاته.

وشنّ طيران قوات التحالف غارات جوية ضد أهداف في العاصمة اليمنية صنعاء في وقت متأخر من يوم الاثنين وصباح الثلاثاء.

المصدر: رابتلي