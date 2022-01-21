آلاف السوريين يتظاهرون ضد التواجد التركي في الذكرى الرابعة للعملية العسكرية "غصن الزيتون"

بمناسبة الذكرى الرابعة للعملية العسكرية "غصن الزيتون" التي بدأتها تركيا، نظم يوم الخميس آلاف النازحين السوريين ممّن فروا من مسقط رأسهم عفرين احتجاجا على الوجود التركي على أراضيهم.

وأسفرت العملية، بحسب تقارير، عن مقتل ما بين 395 و510 مدني، وفرار أكثر من 150 ألف آخرين من المنطقة.

المصدر: رابتلي