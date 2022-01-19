شاهد بالفيديو.. تساقط الثلوج في مدن شمال شرق سوريا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات

رصدت كاميرا RT تساقط الثلوج بمدينة القامشلي السورية، حيث شهدت مدن شمال شرق سوريا للمرة الأولى ومنذ ثلاث سنوات تساقطا للثلوج اليوم الأربعاء جراء المنخفض الجوي الذي تتعرض له البلاد.

وتتعرض جميع محافظات سوريا لمنخفض جوي يصحبه انخفاض في درجات الحرارة وتساقط للأمطار والثلوج في عدة مناطق.

المصدر: RT