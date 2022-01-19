بالفيديو.. رياح سوتشي تعيق هبوط الطائرات

انتشرت على مواقع التواصل فيديوهات من كاميرات المراقبة الموجودة في مطار سوتشي الروسية حيث واجه عدد من الطائرات مشكلات في عمليات الهبوط بسبب الأحوال الجوية السيئة.

ويظهر الفيديو أن عدد من طائرات الركاب لم تتمكن من الهبوط في مدينة سوتشي في جنوب روسيا بسبب الرياح القوية.

واضطرت هذه الطائرات للمغادرة إلى مطارات بديلة.

المصدر: RT