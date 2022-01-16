بالفيديو.. الفيضانات تغمر ضواحي تل أبيب
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غمرت الفيضانات شوارع مدينة بتاح تكفا شرق تل أبيب اليوم الأحد 16 يناير بعد هطول أمطار غزيرة، وأظهر فيديو بعض سكان المدينة يستخدمون قوارب لعبور الشارع.
المصدر: أ.ب.
غمرت الفيضانات شوارع مدينة بتاح تكفا شرق تل أبيب اليوم الأحد 16 يناير بعد هطول أمطار غزيرة، وأظهر فيديو بعض سكان المدينة يستخدمون قوارب لعبور الشارع.
المصدر: أ.ب.
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