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بالفيديو.. الفيضانات تغمر ضواحي تل أبيب

فيديوهات

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غمرت الفيضانات شوارع مدينة بتاح تكفا شرق تل أبيب اليوم الأحد 16 يناير بعد هطول أمطار غزيرة، وأظهر فيديو بعض سكان المدينة يستخدمون قوارب لعبور الشارع.

المصدر: أ.ب.

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