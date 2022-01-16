بالفيديو.. الفيضانات تغمر ضواحي تل أبيب

غمرت الفيضانات شوارع مدينة بتاح تكفا شرق تل أبيب اليوم الأحد 16 يناير بعد هطول أمطار غزيرة، وأظهر فيديو بعض سكان المدينة يستخدمون قوارب لعبور الشارع.

المصدر: أ.ب.