رمايات طواقم الدبابات في مقاطعة رستوف الروسية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو من رمايات طواقم الدبابات في مقاطعة رستوف جنوب روسيا وذلك ضمن تدريب قتالي مخطط له.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو من رمايات طواقم الدبابات في مقاطعة رستوف جنوب روسيا وذلك ضمن تدريب قتالي مخطط له.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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