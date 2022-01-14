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بالفيديو.. آثار الزلزال في إندونيسيا

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نشرت شرطة إندونيسيا فيديو لآثار زلزال عنيف ضرب البلاد الجمعة 14 يناير وألحق دمارا بالمباني والممتلكات غرب جزيرة جاوة.

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زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب إندونيسيا
زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب إندونيسيا

المصدر: أ.ب.

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